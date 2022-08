Vagues de chaleur : mini-tornades en série

Le phénomène survient dans des conditions bien particulières. D'après Cyril Bonnefoy, météorologiste chez Meteo Consult, la formation de ces tornades repose sur des différentiels de températures entre le sol surchauffé et les surfaces environnantes. Cet écart va entraîner la création d'une dépression. L'air, qui est un peu moins chaud, va être aspiré par cette dernière et va former le tourbillon.