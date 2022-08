Vagues de chaleur : pourquoi se répètent-elles ?

De quoi s’agit-il ? En temps normal, il existe un courant d’air puissant qui souffle à près de 360 kilomètres heure, d’Ouest en Est, et sert de barrière entre l’air froid de l'Arctique et l’air chaud venu du Sud. Il crée des perturbations et rafraîchit l’atmosphère. Mais exceptionnellement, ce courant peut se diviser en deux, contournant de part et d’autre l’Ouest de l’Europe, en particulier la France. L’anticyclone est pris au piège.