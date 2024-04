VIDÉO - Vagues de submersion : appel à la prudence dans le Morbihan

Sept départements sont en vigilance orange, ce mardi, pour vagues-submersion, suite à l'arrivée de la tempête Pierrick. Une équipe de TF1 s'est rendu à Plœmeur, dans le Morbihan, où les habitants se préparent à affronter les vents violents.

Situé à quelques mètres de l'océan, un camping vient juste de rouvrir pour la saison. Mais pas de temps à perdre pour les propriétaires, il faut anticiper l'arrivée de la tempête et tout ranger. L'établissement, implanté à Plœmeur, dans le Morbihan, compte 150 mobil-homes et accueille déjà une dizaine de clients. Cette nuit, les gérants sont restés très vigilants. "On est inquiets parce que nous sommes responsables de nos vacanciers" confie dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, Amélie Bigot, gérante du camping.

À l'heure de la marée haute, le spectacle de la mer est impressionnant. Sur le port de Plœmeur, les vagues viennent lécher les commerces. Installée depuis des années, une brasserie offre un cadre unique pour observer la mer agitée, c'est un plus pour la fréquentation de l'établissement.

De son côté, la mairie a fermé l'accès au quai et rappelle à tous d'être prudents, face aux éléments. Outre les planches, pour éviter les débordements, la municipalité a doublé ses équipes d'astreinte cette nuit. Depuis cet hiver 2024, la ville doit faire face à la multiplication des tempêtes. En novembre dernier, le passage de la tempête Ciaran avait coûté 150.000 euros à Plœmeur.