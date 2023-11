VIDÉO - Vagues immenses, inondations… Le nord de la France touché à son tour par la tempête Ciarán

La tempête Ciarán déferle sur le Pas-de-Calais. La mer est déchaînée et l'écume rend l'océan tout blanc. Les vents violents obligent certains à s'écarter de la jetée de Wimereux pour observer ce spectacle d'une intensité rare. "On ne tient pas debout, c'est vrai", témoigne une de ces promeneuses impressionnées par ce paysage laiteux. "Il faut avant tout respecter la sécurité et garder nos distances", ajoute un autre. Des rafales d'environ 130 km/h ont été ressenties toute la journée sur la région, avec des pointes relevées à 150 km/h à Boulogne-sur-Mer ce matin.