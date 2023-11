VIDÉO - Les images des ravages de la "méga-tempête" Bettina en Europe de l'Est

La méga-tempête Bettina a déferlé dimanche soir sur la Crimée et le sud de la Russie. Inondations, fortes chutes de neige, immenses vagues... Les dégâts sont nombreux. Le JT de TF1 vous montre les images.

Des vagues de plus de dix mètres de haut. À Sotchi, station balnéaire du sud de la Russie, les dégâts sont considérables après le passage de la méga-tempête Bettina durant la journée de dimanche. Sur les images capturées par les habitants de la ville, que montre la vidéo de TF1 ci-dessus, le bord de mer, immaculé de blanc par l'écume, apparaît entièrement submergé. "Tout est inondé, ça monte jusqu'au premier étage [de l'immeuble]", souffle un de ces vidéastes amateurs.

Le corps d'un homme a été retrouvé dans la métropole, d'après les autorités régionales, qui ont recommandé aux habitants de ne pas s'approcher de l'eau. Au total, quatre morts sont à déplorer en Europe de l'Est après ces trombes d'eau et les fortes rafales de vent, qui ont surtout touché la Russie et l'Ukraine occupée.

500 animaux marins tués dans un aquarium de Crimée

En Crimée, région ukrainienne annexée par la Russie depuis 2014, les intempéries semblent avoir frappé de manière tout aussi impressionnante. L'eau s'infiltre partout, brisant les vitres et se répandant dans les maisons. Durant la nuit, de nombreux habitants de la région ont dû être évacués. Près de deux millions de personnes sont toujours sans électricité en Russie, en Crimée annexée et dans d'autres régions occupées de l'Ukraine. Proche de la mer Noire, une voie ferrée a été en partie endommagée, avec des rails presque plongés dans l'eau, comme vous pouvez le voir dans le sujet vidéo du 13H de TF1.

Le gouverneur de la péninsule, Sergueï Aksionov, a déclaré l'état d'urgence et annoncé lundi une journée chômée en raison des intempéries dans cette péninsule annexée en 2014. "Nous avons vécu un vrai 'Armageddon' : les habitants ne se souviennent pas avoir vu jusqu'ici du vent et des vagues d'une telle puissance", a pour sa part ajouté le président du Parlement de Crimée, interrogé par la télévision russe. Dans la grande ville de Sébastopol, plus de 500 animaux marins ont également été tués dans l'inondation de l'aquarium local provoquée par la tempête.

La Russie et l'Ukraine ont été les pays les plus touchés par la méga-tempête Bettina. - TF1

Par endroits, les vents ont atteint jusqu'à 150 km/h. Cette dépression a aussi provoqué d'importantes chutes de neige. En Roumanie ou en Ukraine, le blizzard a surpris de nombreux automobilistes et causé plusieurs accidents. Certaines autoroutes ont même été totalement bloquées. La tempête Bettina poursuit à présent sa route dans les terres. Moscou devrait être touchée d'ici à ce lundi soir.