VIDÉO - "Il y a toute notre vie, là !" : des inondations en Meurthe-et-Moselle

Face à la montée des eaux en Meurthe-et-Moselle, un hôtel a dû faire évacuer ses clients en urgence. La douzaine de personnes a dû être relogée. Il s'agit de la troisième inondation en cinq ans pour l'établissement.

La nuit a été courte dans un hôtel du Val de Briey (Meurthe-et-Moselle). Il a fallu évacuer les douze clients très rapidement. "Il faut réveiller les clients, leur faire comprendre, et on a cinq ou dix minutes pour les évacuer. Il y a des gens avec des enfants, des gens avec des animaux... On est capables d'aller sur la Lune, mais on n'est pas capable de faire face à un cours d'eau", souffle le chef de la réception d'un hôtel.

"Il y a toute notre vie là"

C'est la troisième inondation en cinq ans dans cet établissement. L'eau est montée jusqu'à 1,50 mètre, toute la marchandise est sous l'eau. Cela fait 37 employés au chômage technique. Le gérant demande la mise en place de l'état de catastrophe naturelle. "Je viens de finir de rénover l'hôtel complètement. Il y a toute notre vie là, ça m'énerve, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?", se désole Dominique Spitoni.

L'eau dans la cave n'est pas pompée tout de suite, car de nouvelles précipitations sont attendues ce mercredi après-midi. Les employés évacuent la boue ce matin. "On a remonté tout ce qui était en bas et puis les ordinateurs, on les a pris chez nous. C'est un peu abominable", explique une femme. À quelques dizaines de mètres de l'hôtel, les habitants viennent observer le Woigot sorti de son lit. D'autres cours d'eau ont débordé dans la région comme la Moselle ou la Wartoise dans les Ardennes.