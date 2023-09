VIDÉO - Vallée du Rhône : ces évènements météo responsables des fortes pluies

Ces nouvelles précipitations record, dans des sols déjà gorgés d'eau, augmentent sérieusement le risque d'inondations et de dégâts. Mais pourquoi y a-t-il tant de pluie dans cette région ? "On a la rencontre entre deux événements météo particuliers. Un premier qui est ce front froid, qui est la rencontre entre deux masses d'air, une chaude et humide à l'est, et une froide à l'ouest", poursuit Lucien Vernezoul.