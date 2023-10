VIDÉO - Vannes : les dégâts après la tempête et les grandes marées

Samedi soir, plusieurs rues se sont retrouvées inondées dans le centre historique. En raison de la marée haute et des forts coefficients de marée, l'eau ne pouvait plus s'écouler vers la mer. Nathalie fait l'état des lieux dans sa boutique. Les dégâts ont été limités grâce à la solidarité des commerçants du quartier. "Par chance, les voisins ont surélevé tout ce qui pouvait être un peu trop bas, les œuvres, les sculptures qui étaient posées par terre, ils sont venus rapidement et on fait le nécessaire", rapporte-t-elle, dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.