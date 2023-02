Sécheresse record : déjà des restrictions d’eau, en plein hiver, dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Depuis mercredi, le maire d’Allauch, Lionel de Cala, a aussi coupé l’eau des fontaines et réaménagé tous les espaces verts. Ici, toutes les fleurs ont été arrachées. "On retire des plantes qui demandent de la ressource en eau, qui n'est pas forcément utile au quotidien. Et on les remplacera à terme par des ressources, des végétaux, beaucoup plus économes", explique le maire. À Allauch, comme dans d’autres communes provinciales, les édiles réfléchissent à revégétaliser entièrement leur voirie, avec des essences très peu gourmandes en eau.