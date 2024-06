Douze départements étaient en vigilance orange aux orages mercredi soir. Jusqu'à 80 mm de pluie étaient attendus dans la soirée. La prudence était de mise dans tout le département de la Mayenne ainsi qu'en Bourgogne.

Une météo décidément surprenante en ce mois de juin. À Vauxrenard (Rhône), le bruit fracassant des orages a surpris Damien Coquelet, vigneron du Beaujolais. "On n'a pas encore fait le tour de toutes les vignes. On y verra plus clair dans trois jours. Mais je pense qu'on en a perdu 60 à 70%", déplore-t-il. Un peu plus au sud, une petite tornade a touché une station de ski dans la Loire. D'Ouest en Est, des déluges de pluie, de grêle, et des routes inondées. C'est le cas en Mayenne par exemple, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Une eau qui a pu rapidement s'évacuer

À Nantes, il est aussi difficile de circuler dans le centre-ville. L'eau s'est infiltrée jusque dans les parkings souterrains et même dans certains restaurants, où les propriétaires étaient à pied d'œuvre pour tout remettre en état. Fort heureusement, l'eau est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Un peu plus loin, certains commerces ont dû sortir l'aspirateur à eau pour tout évacuer. Le trafic était pour cette raison encore ralenti du côté de la gare, avec de nouveaux retards ce mercredi soir.

Dans la nuit de mardi à mercredi, à Bordeaux, les rues de la ville avaient été rapidement inondées face aux intempéries, l'équivalent de trois semaines de pluie en seulement 30 minutes. L'alerte sur les douze départements a été levée ce jeudi matin, à l'exception de la Mayenne et du Maine-et-Loire qui doivent rester vigilants face à un risque de crue.