10°C de moins du jour au lendemain : après la canicule, le retour de la fraîcheur en Vendée

Un peu plus loin dans les vergers vendéens, on apprécie la cueillette des fruits et légumes ce vendredi matin. Annette et son mari sont venus ici spécialement pour profiter de l'air frais dans les champs. "On est bien dans la fraîcheur, dans la nature, on cueille des haricots. On voulait venir hier, mais il y avait plus de 32 et ce n'était vraiment pas possible", explique-t-elle dans le sujet de TF1. Après l'épisode caniculaire de cette semaine, les températures ne devraient pas dépasser les 22 degrés ce week-end en Vendée.