VIDÉO - Il vend une partie de ses vaches pour nourrir les autres : le témoigne crève-cœur d'un agriculteur

Mais ce professionnel n'a pas le choix. Cet hiver, il ne pourra pas alimenter l'ensemble de son troupeau, par manque de nourriture : à cause de la sécheresse, la récolte de fourrage n'a pas été suffisante. Avec cette vente, il espère réduire ses frais et tenir jusqu'au mois de mars, alors que ses limousines consomment trois ballots de foin par jour. "Vu l'augmentation des coûts de production, on ne peut plus acheter de l'alimentation, assure-t-il. On a déjà des charges qui augmentent depuis quelques années, du coup on se retrouve avec des trésoreries pratiquement à sec, on vit au jour le jour".