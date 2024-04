VIDÉO - Vents violents et grandes marées : de nombreux dégâts dans le Finistère et en Gironde

Ces vents violents de la tempête Pierrick balaient toute la façade ouest. Partout, ces dernières heures, les habitants ont tout tenté pour se protéger. Le 13H de TF1 fait le point sur les dégâts dans le Finistère et en Gironde.

Bienvenue en Gironde, où la Garonne a pris ses aises ce mardi matin. "Ça monte bien haut quand même", constate un habitant. Marée haute à 7h38, alors pas de bateau à 7h45 pour passer d'une rive à l'autre. L'embarcadère est inaccessible. "Pour les pauvres personnes qui ne peuvent pas venir, ils sont obligés de faire le tour par Bordeaux, ça rajoute une heure et demie", dit Alexandre Sabatier, amarreur de bac.

L'eau monte à la vitesse d'un cheval au galop. Alain Duvialard, éleveur à Lamarque (Gironde)

Alain Duvialard, éleveur à Lamarque, lui, a paré au plus urgent avec une digue de fumier, inattendu, mais efficace. "L'eau monte à la vitesse d'un cheval au galop. On le dit pour le Mont-Saint-Michel, c'est valable ici aussi."

Dans le Finistère, la digue du Conquet disparaît sous des vagues. Presque à hauteur des falaises de la pointe Saint-Mathieu, 20 mètres de haut. Une mer démontée aussi à Locquirec. À Landerneau, c'est la rivière l'Élorn qui, tôt ce matin, était source d'angoisse. Elle remonte par les canalisations et gagne le centre-ville.

Armelle et Valérie tentent de faire barrage avec un aspirateur, face à la marée pour protéger leur boutique. "Un sentiment de lassitude, parce que ça recommence encore et on doit subir ça, on n'a pas le choix ", affirme Armelle. Depuis le début d'année, c'est déjà la troisième fois qu'elles subissent une inondation. Depuis le début de l'année, c'est déjà la troisième fois qu'elles subissent une inondation.