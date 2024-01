VIDÉO - Pluies verglaçantes : les images des carambolages monstres dans le nord et l'ouest de la France

Ce dimanche, le redoux a transformé la neige en pluie, sauf que les sols eux sont encore gelés. Ce verglas a surpris les automobilistes, avec des carambolages en série sur l'A13, l'A16, l'A28, l'A29, et plusieurs nationales.

Le choc a été extrêmement violent. Dans la Somme, un camion s'est mis en travers de la route ce dimanche matin, rendant l'arrêt impossible pour une dizaine de véhicules qui se sont à leur tour percuté alors qu'ils roulaient sur l'A16 en direction de Paris. Le carambolage s'est produit au petit matin au niveau de Flixecourt dans la Somme. Les services de secours ont dû déployer d'importants moyens auprès des automobilistes. "Il y a en tout trois urgences absolues, 11 urgences relatives et au total, on a 23 personnes qui étaient impliquées dans cet accident", détaille le colonel Stéphane Contal, directeur du Sdis de la Somme, dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.

Un phénomène très intense

En cause, des pluies verglaçantes. Le phénomène météo a balayé tôt ce matin le nord-ouest de la France vers l'est, entraînant d'autres accidents. Ainsi, sur l'A28, l'autoroute est coupée au nord d'Alençon à cause d'un accident impliquant cinq poids-lourd. Ici, pas de blessés graves. "C'est plus dangereux que la neige, en fait. Il vaut mieux rouler sur la neige que sur le verglas. Le verglas, c'est incontrôlable. On a la preuve sous les yeux", admet un automobiliste.

Des opérations de salage avaient pourtant été effectuées dans la nuit. Le gestionnaire de l'autoroute parle de pluies verglaçantes très intenses. "La pluie en surfusion, c'est une pluie qui va rester liquide malgré un air très froid et lorsqu'elle va toucher la chaussée, un pare-brise, elle va se transformer instantanément en glace. C'est assez difficile à prévoir", reconnait Antoine Tréboz, directeur général de la société Alis qui gère l'A28.

Ce dimanche matin, cette chaussée glissante a provoqué une dizaine d'accidents de la Normandie au nord de la région parisienne. Météo France appelle à la prudence. Ces pluies verglaçantes pourraient se prolonger jusqu'en début d'après-midi.