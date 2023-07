Météo : vers une dernière semaine de juillet "plus fraîche", découvrez les prévisions jusqu'à ce week-end

La pluie fera ensuite son retour par la Manche, jeudi et vendredi. "Jeudi, une perturbation pluvieuse et venteuse gagnera les régions proches de la Manche et de la Belgique", puis se décalera "des Pays de la Loire au Bassin parisien vendredi". Les régions méridionales retrouveront quant à elles "des conditions plus estivales avec des températures proches des 30 °C, même si une dégradation orageuse circulera temporairement des Pyrénées aux Alpes et au Jura".