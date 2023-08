VIDÉO - "On transpire dès le matin jusqu'au soir" : le quotidien chamboulé par la canicule en Haute-Loire

Avec 29 degrés dès le matin, la chaleur est déjà insupportable et il y a déjà du monde autour de la fontaine de la ville d'Yssingeaux (Haute-Loire). "On transpire dès le matin jusqu'au soir", se plaint une habitante. Même pour les courageux, il est difficile de démarrer la journée. C'est par exemple le cas pour William et son grand-père, interrogés dans la vidéo en tête de cet article. À vélo, ils se sont fait surprendre par les températures.