VIDÉO - Inondations dans le Pas-de-Calais : une quatrième montée des eaux en seulement 12 jours

Dans le Pas-de-Calais, beaucoup de secteurs sont encore inondés. Il est par endroit très difficile de simplement se déplacer. Des sinistrés viennent de vivre une quatrième montée des eaux en seulement douze jours.

L'eau a encore tout emporté dans cette entreprise de menuiserie. Car c'est la quatrième crue ici en douze jours. Les dégâts sont considérables et les six salariés sont à bout de force. "On est à l’abandon total", confie le gérant, désemparé, dans la vidéo en tête de cet article.

On en est arrivé à la quatrième crue et là franchement, il y en a ras-le-bol Une sinistrée du Pas-de-Calais

La responsable est la Liane, qui a débordé et submergé trois communes du Pas-de-Calais. La maison de Sylvie, interrogée par l'une de nos équipes, a de nouveau été inondée dans la nuit de mardi. À l'intérieur, il ne reste plus rien, son électroménager est noyé et elle n'a plus beaucoup de force pour nettoyer. "On en est arrivé à la quatrième crue et là franchement, il y en a ras-le-bol (...) tout le monde est épuisé", se désole-t-elle.

À 22 heures mardi soir, Tony a été surpris par une montée très rapide de l'eau. Comme il l'explique dans la vidéo en tête de cet article, il s'est décidé à partir de chez lui à la hâte pour sa propre sécurité. Au même endroit, les pompiers ont évacué une famille, mais d'autres ont voulu rester, comme un chef d'entreprise qui n'a pas pu se résoudre à partir.

La décrue a déjà commencé, mais les prévisions météo à partir de jeudi prévoient de fortes précipitations. Beaucoup s'interrogent déjà sur la viabilité des maisons face à une nouvelle inondation.