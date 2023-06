VIDÉO - Du Lot-et-Garonne à la Haute-Savoie, les orages font une victime et de nombreux dégâts

Des crues, ils en ont déjà vécu, mais jamais d'aussi fortes depuis 40 ans. "On brique à chaque fois, mais cette fois, on a eu beau briquer, ça passait même par-dessus. L'eau était plus forte", témoigne un autre riverain. Les inondations ont été très localisées : le ruisseau de l'Auvignon est brusquement sorti de son lit. Dans ce village, 20 maisons ont été inondées, une trentaine de personnes relogées et des évacuations sont toujours en cours.

Cette famille ne peut pas encore rejoindre son habitation. "On ne va pas pouvoir rester là", se désole-t-elle à la vue des dégâts. Frayeur aussi en Alsace, avec des averses qui ont été aussi particulièrement violentes du côté de l'aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg. En Haute-Savoie, les vents violents ont arraché des tonnelles installées en préparation du marathon du Mont-Blanc, à Chamonix.