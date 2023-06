VIDÉO - Orages et grêle : plus de trente jours d'intempéries

Des orages, qui, ce jeudi après-midi encore, nécessitaient prudence et patience, surtout sur la route. Près d’Aix-les-Bains, à Tresserve, un arbre est là aussi tombé, et c'est le maire qui doit faire la circulation, lui-même. La foudre se fera pourtant plus rare dans les jours qui viennent. Et comme dans le Gard, où un éclair a été photographié, elle devrait faire moins de dégâts. Ce jeudi 22 juin soir, toutes les vigilances orange ont été levées par Météo France.