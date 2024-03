"En 30 secondes, plus rien" : la tempête Nelson provoque d'importants dégâts dans le Grand Ouest

Au-delà de l'île d'Yeu, la tempête Nelson s'est abattue sur tout le Grand Ouest. Un phénomène d'une grande violence qui a endommagé des toitures envolées, provoqué la fermeture de commerces et des soucis de circulation.

La ferme d'un couple a résisté, mais les dégâts sont nombreux. La tôle arrachée a fini dans les arbres, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article. Par endroit, même le béton a cédé face au vent. Guillaume Chevrier, éleveur et propriétaire des lieux, s'est fait très peur, coincé entre un portail et une tôle de bardage avant de voler sur dix mètres. "J'ai vu les toitures des bâtiments s'envoler sur vingt ou trente mètres, comme des feuilles mortes en hiver, ça vole comme du papier. On a mis des années à construire, et en 30 secondes, plus rien", témoigne cet éleveur.

"J'ai eu l'impression que la maison allait exploser"

Mercredi soir, une tornade a détruit ces cinq bâtiments en quelques secondes à peine. Deux vaches ont été tuées. Le couple d'éleveurs n'a pas dormi de la nuit. "J'étais avec les enfants, j'ai eu l'impression que la maison allait exploser. C'est un cauchemar", explique son épouse.

Dans la même commune, à Challans (Vendée), la tempête a fait céder les murs d'une autre maison. Dans le quartier, plusieurs habitations ont été endommagées. Des tuiles arrachées et des arbres coupés au niveau de la souche. "Un énorme eucalyptus se trouvait entre les deux fenêtres, il a été complètement envoyé devant l'entrée du garage à huit mètres", témoigne une riveraine, médusée par la violence du phénomène. Heureusement, personne n'a été blessé.

Plus au sud, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une mer encore déchaînée ce jeudi matin. Le vent a arraché la bâche d'un restaurant. Son propriétaire ne s'attendait pas à une telle violence. À la Rochelle, le vent souffle encore ce matin. Impossible, pour les tailleurs de pierre, de monter sur leurs échafaudages. La tempête a aussi perturbé la matinée de certains voyageurs jusqu'en Normandie.