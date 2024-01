"Jusqu'à quand ça va durer ?" : les habitants du Pas-de-Calais épuisés par les crues à répétition

Météo France a placé le Pas-de-Calais en vigilance orange jusqu'au 2 janvier pour risque de crues. Les sols gorgés d'eau n'arrivent plus à absorber la pluie. Cela fait maintenant plusieurs semaines que la situation du département est fragile, et certains habitants sont exaspérés.

À Bourthes (Pas-de-Calais) ce lundi matin, la rue est une rivière et l'eau a tout envahi. Par endroit, le village est un lac et semble être déserté. Les pluies de la nuit du dimanche ont fait remonter le niveau et ravivé l'inquiétude des habitants.

Des intempéries qui se succèdent depuis novembre

Un peu plus au sud, à Montreuil-sur-Mer, l'année commence comme elle avait fini. Cinquante millimètres de pluie en 36 heures. Un quartier avait été inondé en novembre, Claude n'avait pu revenir chez lui que le 23 décembre, et il constate avec notre reporter, dans la vidéo en tête de cet article, que le niveau de la rivière a remonté de six centimètres. "Je viens là toutes les deux heures à peu près, je viens, je regarde, je vois si ça monte ou pas. Le quartier fait sa ronde, régulièrement, même la nuit. Toute la rue est morte, on se demande jusqu'à quand ça va durer", explique un riverain.

L'eau n'a toujours pas fini de s'évacuer depuis le 9 novembre, presque deux mois. Et ce lundi soir, 20 millimètres de pluie supplémentaires sont attendus. Pour les habitants qui ont déjà tout perdu, ces intempéries semblent interminables.

À midi ce lundi, la pluie annoncée pour la nuit est déjà revenue. Météo-France prévoit jusqu'à 80 millimètres de précipitation dans le secteur, dans les deux prochains jours.