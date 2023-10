VIDÉO - "Quelques dégâts" recensés en Guadeloupe après le passage de la tempête Philippe

Vingt-quatre heures après le passage de la tempête, la Guadeloupe était encore hier soir en état de vigilance orange pour fortes pluies et orages, et l'alerte est désormais levée ce mercredi. Des dizaines de routes et de ponts doivent être remis en état. Les autorités appellent les habitants à la prudence.

La nuit dernière, la tempête est passée à moins de 200 kilomètres au nord-est de l'archipel, provoquant les plus fortes averses à Basse-Terre. Les inondations ont également poussé vers la mer plusieurs bateaux. Certains se retrouvent échoués sur la côte.