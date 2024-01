Inondations dans le Pas-de-Calais : évacuations sous haute surveillance face à la montée des eaux

Placé en vigilance rouge, c'est le cours d'eau Aa qui inquiète le plus les secouristes dans le Nord-Pas-de-Calais. Sa crue est d'une ampleur exceptionnelle et impose de nouvelles évacuations. La sécurité civile est venue soutenir les pompiers pour aider les habitants épuisés.

Des évacuations particulièrement délicates. La santé de certains habitants sinistrés est fragile, à l'image d'un retraité filmé dans le reportage en tête de cet article. Il doit être transporté le plus prudemment possible avec son épouse, pour être mis en sécurité. "Ça ne peut pas être pire, à la maison, il y a l'angoisse, il y a tout. Après, il y a les dégâts", témoigne un riverain.

On vient ajouter une plus-value en termes de matériel et de personnel afin de compléter leur dispositif Capitaine Théa, chef de détachement des militaires à la Sécurité civile de Nogent-le-Rotrou

À Arques (Pas-de-Calais), l'eau monte très haut à certains endroits, et rend les secours encore plus difficiles. "La difficulté, c'est de pouvoir mettre les bateaux à l'eau, sans endommager le matériel. Il y a des hélices sous le bateau, qui vont taper au moment de la mise à l'eau", rapporte un secouriste dans la vidéo en tête de cet article.

Quarante militaires sont arrivés en pleine nuit avec du matériel de sauvetage et de pompage. Le but, soulager les pompiers et la population, éreintés par cette énième crue. "On vient vraiment prêter main forte aux moyens locaux qui travaillent déjà ici depuis le mois de novembre, depuis le début des inondations qui ont touché le département. Nous, on vient ajouter une plus-value en termes de matériel et de personnel afin de compléter leur dispositif", explique la capitaine Théa, chef de détachement des militaires à la Sécurité civile de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).

L'eau n'a pas cessé de monter depuis huit heures ce mercredi matin et jusqu'à ce midi. La Sécurité civile a multiplié les opérations en évacuant des familles, des animaux, des enfants, et en leur apportant un peu de réconfort. L'eau continue encore de monter et les méga-pompes de la Sécurité civile seront actionnées dans les heures qui viennent.