VIDÉO - Agriculture : 20 minutes d'orages ont ruiné le travail d'une année entière dans le Gard

La présence des grêlons 24 heures après l'orage témoigne de l'intensité du phénomène. Au total, 19 hectares de vignes dévastés, toute la récolte de l'année perdue. Et les cultures qui restent n'arriveront pas à maturité. "Tous les raisins sont par terre. À cause de l'impact des grêlons, les raisins ne vont pas grandir, ils vont se nécroser et tomber", précise Philippe Nouvel, viticulteur vigneron au Mas de Guyot.