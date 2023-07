VIDÉO - Violents orages autour de Mâcon : près de 400 interventions de pompiers

Ce matin, les habitants de Pont-de-Vaux et des villages voisins interrogés dans le reportage en tête d'article racontaient la "tornade" qui a secoué leurs maisons : "C'était un mur d'eau, on ne voyait plus rien." La Saône-et-Loire voisine a également subi des dégâts : des routes ont été bloquées par des arbres déracinés, samedi soir, et des lignes électriques sont tombées.