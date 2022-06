Violents orages dans l'Allier, des habitants surpris en pleine nuit

À quelques kilomètres, au village de Lalizolle (Allier), de nombreuses toitures et des panneaux solaires n’ont pas résisté à la violence de l’orage. Le potage et les arbres fruitiers ont été lacérés par la pluie et le vent. Un habitant a voulu garder une preuve de cette météo exceptionnelle. Dans la nuit, il a placé une tomate à côté des grêlons et les a pris en photo.