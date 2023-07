VIDÉO - Violents orages dans l'est : FR-Alert, le dispositif qui a permis de prévenir les zones touchées

Le préfet de Jura utilisait ce dispositif pour la première fois et il confirme son efficacité. "On a très rapidement vu sur nos vidéosurveillances, sur tout le département et l'autoroute, une diminution drastique de la circulation et pareil dans les voies publiques", explique Serge Castel. Ce système s'appelle FR-Alert, un dispositif national lancé en juin 2022.

Le principe est simple. En cas de danger pour la population, graves intempéries, accidents industriels, incendie et terrorisme, les préfectures rédigent un message d'alerte transmis à tous les opérateurs qui le diffusent sur toutes les antennes relais des secteurs touchés.