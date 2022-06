Pourquoi ces impressionnants orages de grêle ? Les explications d’Évelyne Dhéliat

Comment expliquer les violentes chutes de grêle de ces derniers jours et semaines en France ? Au départ, on a deux facteurs, explique dans la vidéo ci-dessus Évelyne Dhéliat, face à Marie-Sophie Larrau sur le plateau du 13H de TF1 : d’abord, il y a les températures extrêmement élevées enregistrées en France, avec donc beaucoup d’air chaud au sol. À cela s'ajoute une perturbation, avec de l’air extrêmement froid en altitude. Quand l’air chaud remonte, il rencontre l’air froid et forme ainsi les fameux nuages de cumulonimbus. Ces derniers, énormes, sont porteurs d’orages. Ceux qui frappent actuellement ont d'ailleurs une épaisseur de dix kilomètres.