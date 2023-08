VIDÉO - Violents orages en Haute-Marne : les images des dégâts

Le violent épisode de grêle très localisé a fait deux blessés et d'importants dégâts jeudi dans le village d'Arc-en-Barrois. "On a observé (vendredi) matin une forte activité électrique, localement 20 à 30 mm de précipitations en 1 heure et de la grêle", a par ailleurs observé Météo-France. Quarante départements resteront en vigilance jaune orages samedi sur un vaste arc allant des Pyrénées à l'Alsace-Lorraine. En Haute-Marne, près de 500 foyers sont encore privés d'électricité après ces intempéries.