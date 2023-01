Retour du froid : jusqu'à -20 °C ce matin dans le Jura

Grattoir à la main et bonnet sur les oreilles, c'est la première activité du matin. Certains prennent les choses avec philosophie, mais pour d'autres, la corvée est redoutée. "Ce n'est vraiment pas ce que je préfère" ; "L'hiver est là, on l'attendait et il est là. Ça nous fait gratter le matin, c'est un peu embêtant, mais on est quand même content qu'il soit là", lancent des habitantes.