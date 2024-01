Les éleveurs face aux inondations : un millier de bêtes déplacées en quatre jours dans le Pas-de-Calais

Les inondations ont causé de gros dégâts pour les habitants, les communes, les entreprises, mais aussi pour les agriculteurs. Certains ont pu sauver leurs bêtes de la montée des eaux in extremis.

Elles ont passé la nuit hors de leur étable, dans un hangar improvisé pour l'occasion. Ce mercredi après-midi, ces vaches laitières marchaient dans l'eau. Jusqu'à 40 centimètres d'eau pour certaines des 50 bêtes de cet éleveur interrogé dans la vidéo en tête de cet article. Ce midi, elles retrouvent juste leurs habitudes. Un barrage de fortune a été englouti. À Delettes (Pas-de-Calais), un village de 1000 habitants, la rivière Lys déborde.

Un autre éleveur a, lui, moins souffert de la crue. L’eau n’a pas atteint son étable principale. Mais il a quand même dû déplacer une dizaine de génisses situées plus bas. Face à cette situation, il ne décolère pas. "Il y a une maison qui a été bâtie ici en 1910, elle n'a jamais eu d'eau à part cette semaine. Les anciens, ils avaient peu de moyens, ils arrivaient à curer la Lys. Aujourd'hui, on est modernisés, on a du personnel, on n'a plus le droit de la curer", explique-t-il.

À dix minutes de route de là, un peu plus au nord, c’est à cause de l’Aa, ce fleuve lui aussi sorti de son lit, que ces éleveurs père et fils ont dû évacuer leurs 150 bêtes vers d’autres étables dans des bétaillères. Pendant le transport, malheureusement, un veau n’a pas survécu. L'eau est montée jusqu'à un niveau de trente centimètres. Selon les estimations, depuis le début de la semaine, près d’un millier de bêtes ont dû être déplacées dans le Pas-de-Calais.