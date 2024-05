VIDÉO - "C'est foutu, pas de récolte" : dans l'Yonne, le désarroi des agriculteurs face aux intempéries en série

Dans l'Yonne, placé le 1ᵉʳ mai en vigilance orange pour des risques d'orages, les agriculteurs ne masquent pas leur vive inquiétude. Ils ont déjà subi le gel, le redoux et les inondations... et redoutent désormais la grêle comme la canicule. Le 20H de TF1 est parti à leur rencontre.

C'est une nouvelle journée d'inquiétude pour Romuald Jacob, viticulteur de l'Yonne, sollicité dans le sujet de TF1 ci-dessus. De fortes pluies vont à nouveau toucher ses vignes, l'impression que cela ne s'arrête jamais depuis un mois : "Il y a trois semaines, il y a eu un épisode de grêle", dit-il, et ce dernier a frappé le département quelques jours après les crues du mois d'avril, avant que le gel ne s'invite la semaine dernière. Toutes les vignes n'ont pas pu être protégées.

"Tout est sec, c'est foutu, il n'y aura plus rien, il n'y aura pas de récolte sur cette vigne-là", constate-t-il, exaspéré. Le viticulteur redoute les dégâts des nouveaux orages, auquel cas "il n'y aurait plus de raisin pour les cuvées, donc plus de bouteille à vendre", dit-il. Près de 30.000 bouteilles pourraient être perdues sur sa parcelle de quatre hectares.

"On se demande quel est l'avenir de notre métier"

Il y a un mois, les cours d'eau de la région ont débordé, provoquant d'importants dégâts. Les rues de Chablis (Yonne) étaient inaccessibles, des caves et des maisons ont été inondées. François Servin, viticulteur du domaine Servin, a vu sa cave remplie d'eau en quelques minutes : "J'étais assez surpris de l'ampleur du niveau d'eau", avoue-t-il à TF1. "J'ai déjà eu 10-15 cm dans cette cave, mais c'est la première que je constate" une telle hauteur.

Inondations, grêle, gel, orages... Depuis un mois, les viticulteurs de l'Yonne subissent des intempéries à répétition. Une météo qui interroge. "Si on a encore des épisodes d'orages et de grêles sur les mois de mai et juin, puis des canicules cet été, on se demande alors quel est l'avenir de notre métier et si on est encore dans un bon endroit pour faire du vin", questionne François Servin.