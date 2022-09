VIDÉOS - Le Gard et l'Hérault balayés par des orages d'une intensité rare

À Nîmes, où un orage intense a stationné pendant plus de deux heures, le centre-ville a été rapidement inondé. 135 mm d'eau sont tombées, soit l'équivalent d'un mois et demi de précipitations. Certains habitants ont eu les plus grandes difficultés pour se mettre à l'abri. Une conductrice, finalement évacuée sur un gymnase d'accueil, s'est même retrouvée bloquée dans sa voiture. "La peur que j'ai eue, c'était de ne pas sortir de la voiture", témoigne la jeune femme, "que l'eau continue à monter et que les pompiers n'arrivent pas à temps". À Nîmes ce matin, les opérations de nettoyage et de pompage ont débuté dans de nombreux bâtiments de la ville, comme on peut le voir dans cet autre reportage ci-dessous.