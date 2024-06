Il faut se pincer pour y croire, mais l'été est bien là. En tout cas, il a fait beau ce lundi 24 juin. Pas sûr que cela dure, on verra. En attendant, on en profite dans les parcs, sur les terrasses, mais aussi sur les chantiers et dans les magasins.

Source : JT 20h Semaine

