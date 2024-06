Des pluies diluviennes ont provoqué des torrents de boue et des glissements de terrain en Haute-Savoie. L'autoroute A40 a dû être coupée, et un motard a été emporté par les eaux et secouru à Collonges-sous-Salève.

Source : JT 13h Semaine

