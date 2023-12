Vigilance orange crues dans le Sud-Ouest : la prison de Saintes évacuée jeudi

Sept départements français sont placés en alerte orange crues, dont la plupart en Nouvelle-Aquitaine, en raison de fortes précipitations. Conséquence directe, la prison de Saintes (Charente-Maritime) doit être évacuée ce jeudi, à titre préventif.

Comme en 2021, la prison de Saintes (Charente-Maritime), datant de la fin du XIXe siècle et située en centre-ville, va être évacuée provisoirement, jeudi 14 décembre, a annoncé la préfecture. "En raison du pic de crue attendu au cours de la journée de jeudi sur le bassin de la Charente, les 142 détenus de la maison d'arrêt de Saintes seront évacués demain vers d'autres établissements pénitentiaires", détaillent les autorités locales dans un communiqué.

Pour rappel, en Nouvelle-Aquitaine, les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, la Dordogne et la Corrèze ont été placés en vigilance orange crues par Météo France. Un septième département en Auvergne-Rhône-Alpes, l'Isère, se trouve dans le même cas de figure.

"Des crues modérées à importantes en cours sur de nombreuses régions" et qui vont se poursuivre dans les prochaines heures, indique Vigicrues dans son bulletin, mercredi après-midi. "Les nouvelles précipitations attendues pourront entretenir voire localement relancer certaines crues, mais la tendance est globalement à la propagation des crues formées au cours des journées précédentes. À partir de jeudi, une accalmie est prévue, les précipitations devraient être plus faibles et localisées principalement sur les reliefs", détaille l'institut.

Selon les relevés de la préfecture de la Charente-Maritime, la pluviométrie à La Rochelle depuis début novembre a atteint 318 mm. À titre comparatif, seuls 760 mm cumulés étaient tombés en 2022, année plus sèche. La ville de Saintes, située à environ 80 kilomètres, fait l'objet d'une attention particulière.