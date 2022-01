Météo : deux départements placés en vigilance orange "vent violent" et "vagues-submersion"

Plus au sud tramontane et mistral deviendront très forts. Le Var a été placé en vigilance orange. Les rafales atteignent 90 à 110 km/h, localement 120/130 km/h sur l'est de la Provence (Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et Var). Signalons également des rafales de 100 km/h et plus l'après-midi sur les crêtes des Alpes du nord et des Pyrénées.