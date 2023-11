Tempêtes Ciarán et Domingos : de nouvelles perturbations dans les trains ce samedi

Alors que la circulation des trains reste perturbée dans l'ouest et dans le nord après le passage de Ciarán, la tempête Domingos causera de nouvelles perturbations dans les transports ferroviaires ce samedi 4 novembre à partir de 18h. Aucun train ne circulera sur les axes La Rochelle-Bordeaux/Poitiers, Niort-Royan et Bordeaux-Le Verdon jusqu'à dimanche 10h, annonce le site TER Nouvelle-Aquitaine.

En outre, le passage de la tempête pourrait affecter les transports d'Ile-de-France, a indiqué Transilien SNCF. Plusieurs lignes pourraient être affectées : les RER A et C, ainsi que les lignes J, L, N et U.