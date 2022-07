"Vigilance rouge" canicule en Bretagne : pourquoi les seuils d'alerte varient selon les régions ?

C'est l'Institut national de veille sanitaire (INVS) qui définit les seuils de déclenchement des niveaux de vigilance, spécifiques à chaque département, en fonction des températures atteintes et de leur durée. Ainsi à Toulouse, il faudra que les températures maximales soient au-dessus de 36° C, et les minimales au-dessus de 21°, pendant au moins trois jours et trois nuits, pour qu'on parle de canicule. En Bretagne ou en Normandie, 32° la journée et 19° la nuit, pendant 72 heures également, "suffiront" à atteindre le même niveau orange.