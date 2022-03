Y avait-il des particules radioactives dans le sable du Sahara arrivé en France ?

Dans un communiqué publié jeudi, l’Arco (Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest) a comparé cet événement avec celui survenu un an plus tôt, en février 2021. Alors que de nouvelles analyses sont en cours, ces deux épisodes présentent des similarités. L’an dernier, elle avait réalisé des prélèvements après le survol de l’Europe par des "vents chargés de poussières en provenance du Sahara", qui avaient décelé la présence de "résidus de pollution radioactive datant des essais de la bombe atomique pratiqués par la France dans les années 60". Ces tests identifiaient formellement la présence de césium-137, "un radioélément artificiel qui n’est donc pas présent naturellement dans le sable et qui est un produit issu de la fission nucléaire mise en jeu lors d’une explosion nucléaire".

Décrivant déjà à l’époque "une pollution radioactive qui revient comme un boomerang", l’Arco en expliquait les origines : la conduite d’"essais nucléaires atmosphériques dans le Sahara algérien" par la France dans les années 1960, "exposant aux radiations ses propres soldats mais aussi les populations sédentaires et nomades de la région". Au total, Paris aura réalisé 210 tirs nucléaires, de l’Algérie à la Polynésie française, sur plus de 500 essais conduits entre 1945 et 1980 par les grandes puissances occidentales, rappelle l’association.