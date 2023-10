5 façons d'utiliser le vinaigre blanc en cuisine

Laver vos fruits et légumes dans une eau légèrement vinaigrée puis les rincer à l'eau claire est une astuce dont vous ne pourrez plus vous passer. En effet, l'acidité tue les petits insectes et limaces qui se cachent entre les feuilles de salade ou de chou. Elle repousse également les parasites des fruits (moucherons, drosophiles, guêpes, fourmis…) et améliore ainsi leur conservation à l'air libre.

De plus, le vinaigre blanc a une action antibactérienne. C'est pourquoi il est recommandé aux femmes enceintes de laver tous leurs fruits et légumes à l'eau vinaigrée afin d'éviter la contamination par la leptospirose, la toxoplasmose…