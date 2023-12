Clémentine et mandarine : comment faire la différence ?

Ces deux agrumes se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Pourtant, la clémentine et la mandarine s’opposent sur de nombreux points. Voici comment les reconnaître sur les étals des marchés.

À l’instar de l’orange, la clémentine et la mandarine rencontrent un franc succès au moment des fêtes de fin d’année. Souvent confondues l’une avec l’autre en raison de leur apparence jumelle, elles présentent toutefois des différences notables. En plus d’avoir des tailles et des goûts différents, elles se distinguent par leurs origines peu communes.

Comment distinguer visuellement une clémentine d’une mandarine ?

Comme l’explique le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la mandarine se révèle plus grosse que la clémentine. Au niveau de la peau, on constate également des différences. Celle de la mandarine s’avère plus épaisse et rugueuse. Par conséquent, cet agrume reste beaucoup plus difficile à éplucher que son congénère.

Certes, la mandarine contient davantage de pépins que la clémentine, mais en contrepartie, elle peut se targuer d’être particulièrement sucrée. Il s’agit d’ailleurs de l’agrume le moins acide de tous.

D’un point de vue énergétique, les deux fruits se valent. Ils offrent une quantité importante de vitamine C. La clémentine et la mandarine possèdent respectivement une valeur énergétique de 40 kcal/100g et 60 kcal/100g.

La mandarine, la "mère" de la clémentine

Nées à des endroits et à des époques totalement différents, la mandarine et la clémentine restent pourtant étroitement liées.

Apparue en Asie, la mandarine est cultivée depuis plus de 3000 ans au Vietnam, au Japon, en Chine ainsi que sur le pourtour méditerranéen après son arrivée en Europe au XIXᵉ siècle. On la considère comme la "mère" de la clémentine.

Découverte en Algérie en 1902 par le Père Clément qui lui a donné son nom, la clémentine résulte d’une hybridation. Il s’agit du croisement naturel entre la fleur de mandarinier et le pollen de l’oranger. La première clémentine corse est apparue en 1925.

Grâce à ses conditions météorologiques et géographiques, l'Île de Beauté offre aux connaisseurs des fruits aux couleurs et goûts très appréciés. La clémentine de Corse a obtenu une Indication géographique protégée en 2007.

Une récolte plus précoce pour la mandarine

Les mandarines et les clémentines se savourent pendant la saison froide. Avec les oranges, elles restent plébiscitées lors des fêtes de fin d’année. La récolte de la mandarine s’effectue un peu avant celle de la clémentine, entre le mois d’octobre et avril. La cueillette des clémentines commence à partir du mois de novembre et jusqu’en février.

Les périodes de récoltes dépendent toutefois des variétés. Par exemple, les mandarines Satsumas aux notes florales, fraîches et fruitées se dégustent dès la seconde moitié du mois de septembre.

Selon une étude Kantar publiée en 2021 par FranceAgriMer sur les fruits préférés des Français, la clémentine arrive en quatrième position des fruits les plus achetés après la banane, la pomme et l’orange.