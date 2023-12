Faut-il manger "gras" pour avoir plus chaud quand il fait froid ?

Quand le froid s’installe, on met les petits plats dans les grands : la raclette, la tartiflette, le pot au feu ou encore la choucroute occupent une place de choix sur les tables des Français. Savoureuses et réconfortantes, ces recettes ont la réputation de maintenir notre corps chaud lorsque dehors, le thermomètre frôle le zéro. Cette croyance populaire est-elle justifiée ou totalement infondée ?

Aussi courante que le "mange ta soupe si tu veux grandir", l’expression "mange pour te réchauffer" est forcément parvenue un jour à vos oreilles. Il est vrai qu’en hiver, on a plutôt tendance à mettre de côté nos projets diététiques pour se laisser aller dans la dégustation de plats copieux, conviviaux et souvent, riches en calories. S'il n’y a pas si longtemps, nous raffolions encore des salades en terrasse, c’est désormais le poêlon à raclette qui trône au milieu de la table du salon. Mais notre corps a-t-il réellement besoin d’ingérer les plats les plus caloriques de la gastronomie française pour affronter la baisse des températures ?

Manger gras en hiver, une fausse bonne idée ?

La réponse est non, il n’est pas réellement nécessaire de changer vos habitudes alimentaires en hiver. Du moins, plus maintenant, plus à notre époque. D’abord, nous ne travaillons plus autant en extérieur qu’au temps de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, ce qui soumettait leur corps à rude épreuve. Dans ces conditions, un apport calorique plus important pour maintenir le corps à une température corporelle "normale" de 37°C se justifiait davantage qu’aujourd’hui.

En plus, notre territoire n’impose pas de réelles contraintes géographiques, souligne Florence Foucaut, diététicienne-nutritionniste, dans Femme Actuelle. Par ailleurs, nous sommes bien mieux équipés contre le froid, avec notamment des vêtements dont les propriétés isolantes, thermiques et hydrofuges permettent de maintenir notre corps au chaud et au sec. Sauf exception, nous vivons dans des logements chauffés et isolés, ce qui limite notre exposition au froid. En hiver, donc, vous n’avez pas besoin de vous jeter sur la tartiflette pour survivre.

Ces aliments qui réchauffent naturellement

Néanmoins, vous n’auriez pas non plus totalement tort de sous-entendre que certains aliments permettent de réchauffer l’organisme. La baisse du mercure est l’occasion idéale pour pallier certaines carences, induites notamment par le manque de luminosité. Ainsi, il est bénéfique de faire le plein de vitamines C, que l’on retrouve généreusement dans les citrons, les oranges, les pamplemousses, mais également au rayon légumes, dans les brocolis, les poivrons, ou encore les épinards. Pour rappel, la vitamine C booste le système immunitaire et permet de lutter contre la fatigue, qui se fait davantage ressentir en hiver.

Pourquoi pas aussi vous réchauffer avec un bon thé ou chocolat chaud ? En faisant vos courses, vous pouvez également cibler les aliments riches en fibres, que l’on retrouve dans les céréales complètes et les légumineuses. Excellent avec une bonne vinaigrette, l’artichaut contient une quantité élevée de fibres, comme les haricots blancs, les salsifis ou encore les petits pois ! Bien sûr, ces aliments auront probablement moins la cote auprès de vos convives que la raclette, mais à l’arrivée, ils feront sûrement moins de dégâts sur la balance.