Alimentation : pourquoi faut-il mettre un maximum de couleurs dans son assiette ?

Il existe plusieurs grandes familles de pigments végétaux. Les “chlorophylles” donnent une couleur verte aux légumes, on en trouve dans les épinards, les courgettes, la laitue, le chou vert ou les herbes aromatiques. Ils ont un impact sur la santé cardiovasculaire, mais également sur la vision, notamment nocturne, et la prévention de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge).

Les “caroténoïdes” rendent les aliments orangés : poivrons, carottes, potirons, citron, tomates… Ces aliments sont des antioxydants et préviennent les maladies cardiovasculaires. Ils sont par ailleurs un bon moyen de stimuler ses défenses immunitaires.

Les “polyphénols” donnent une couleur bleue ou violette aux légumes : on en retrouve dans les aubergines, les raisins, les mûres, etc. Cette catégorie d’aliments a des vertus pour la tension artérielle, les sphères hépatiques et cérébrales.

Les légumes “blancs” possèdent un caractère antioxydant, anti-inflammatoire et servent à prévenir les maladies cardiovasculaires, les cancers et stimulent le système immunitaire. Il s’agit de l’ail, des champignons, du gingembre, des pommes de terre, du navet…