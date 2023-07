Régime méditerranéen : quels sont vraiment ses bienfaits ?

D’après Manger bouger, le site de Santé publique France et du gouvernement, le régime méditerranéen contribue à préserver la santé à plusieurs niveaux. Il est riche en vitamines, en antioxydants et en fibres, ce qui permet de préserver l’organisme et de maintenir un bon équilibre du transit intestinal. Il a aussi des substances appelées Oméga-3 qui sont importantes pour le bon fonctionnement du corps. Les données scientifiques de l’ANSES prouvent d’ailleurs que la consommation d’Oméga-3 permet de diminuer la pression artérielle chez les personnes qui présentent une hypertension.

Le régime méditerranéen a aussi le grand intérêt de limiter les aliments ultra-transformés en privilégiant le fait-maison. Ces aliments contiennent habituellement de grandes quantités de sucre, de gras et de sel : vous éviterez ainsi la prise de poids et limiterez le risque de maladies cardiovasculaires. Bref, une bonne façon de manger, de manière saine et équilibrée.