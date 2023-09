Ces astuces pour maigrir sans faire de régime

Les régimes amaigrissants occupent toujours le devant de la scène. D’après le magazine US News & World Report, le palmarès 2023 des meilleurs régimes place le WeightWatchers, le programme DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), le régime hypocalorique Mayo, la diète anti-cholestérol TLC et la méthode flexitarienne parmi les cinq régimes les plus efficaces pour une "perte de poids durable". Mais si la diète fait partie des solutions proposées contre l’obésité et le surpoids, qui concernent un Français sur deux d’après une étude conjointe de l’Inserm et de la Ligue contre l’obésité, d’autres préfèrent la contourner. Si vous voulez maigrir, idéalement en vous faisant assister par un médecin et/ou nutritionniste, sachez qu’il est possible de mincir facilement sans passer par la case régime !