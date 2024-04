Astuce anti-gaspi : ne jetez plus l’eau des pois chiche !

La cuisine, c’est comme la chimie : rien ne se perd, tout se transforme. Pourtant, derrière les fourneaux, on gaspille énormément d’aliments qui pourraient nous être utiles. C’est le cas, par exemple, de l’eau de cuisson des pois chiches.

On l’appelle aussi aquafaba (du latin aqua, eau et faba, fèves). Ce mot aux très belles sonorités désigne l’eau un peu visqueuse et gluante que l’on trouve dans les conserves de pois chiches et plus généralement des légumineuses comme les haricots secs, que l’on a l’habitude de vider dans l’évier. Cette eau de cuisson a des propriétés particulièrement intéressantes en cuisine, notamment dans le cadre d’un régime végétarien ou végétalien. On vous dit tout.

L’eau des pois chiches peut se substituer aux œufs

On ne le sait pas toujours, pourtant, l’aquafaba peut se monter en neige, comme les blancs d’œufs. En effet, l’eau de cuisson est riche en amidon et en protéines (et sans gluten !). C’est donc un excellent émulsifiant à utiliser pour remplacer les œufs dans les préparations de pâtisseries, mais aussi dans les vinaigrettes et mayonnaises. Et que l’on soit rassuré, une fois battu, l’aquafaba est neutre, il n’y a aucun risque de sentir le goût du pois chiche. En bonus : l’eau des pois chiche apporte beaucoup plus de légèreté et de moelleux aux recettes. Enfin, l’aquafaba regorge de vitamines B, fer et phosphore, ce serait dommage de jeter tout cela dans l’évier !

Comment fabriquer son aquafaba ?

Il suffit d’ouvrir une boîte de pois chiche (ou de haricots secs) et de récupérer l’eau. Si vous optez pour les conserves, surtout, on choisit des pois chiches bio, sans sel, en bocal et sans additif. Pour les adeptes du fait-maison à 100 %, préparer son aquafaba est un véritable jeu d’enfant : on fait tremper les pois chiches dans un saladier d’eau froide pendant 24 heures, au minimum. On les rince, on les plonge dans une cocotte avec une eau propre et on fait cuire pendant 35 minutes environ. Une fois cuit, on transvase les pois chiches et l’eau dans des bocaux fermés, on réserve au frais pendant une nuit au minimum. Mais l’idéal est de les garder pendant trois jours. L’eau sera plus visqueuse : c’est votre aquafaba. Vous pouvez l’utiliser dans vos recettes et préparer un houmous, par exemple, avec vos pois chiches ! Rien ne se perd !

Préparer une mousse au chocolat 100 % avec l'eau des pois chiches ?

Cuisiner une mousse avec seulement deux ingrédients, c’est tout à fait possible ! Il ne vous faut que de l’aquafaba et du chocolat ! On commence par monter l’eau en neige à l’aide d’un fouet ou d’un batteur électrique. On fait fondre le chocolat au bain-marie puis on l’incorpore à l’aquafaba, avec délicatesse, à l’aide d’une spatule. On met au frais. C’est tout !