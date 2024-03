Barbecue : quels sont les ingrédients de cette passion française ?

Des saucisses, des légumes, des gâteaux ou même des pizzas. Polyvalent, le barbecue séduit toujours plus de Français. Il se transforme désormais en véritable cuisine extérieure.

Deux millions de barbecues vendus par an en France. Le succès de ce mode de cuisson ne se dément pas : plus de 60 % des foyers français en possèdent un. Aujourd’hui, les marques fournissent des efforts pour rendre leur barbecue attrayant. Résultat, facile d’allumer, d’utiliser et de nettoyer son appareil de cuisson d’extérieur. Munis d’un couvercle, ils peuvent servir également par grand froid. Raphael Guillot, influenceur culinaire aux 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux, a appris à faire des barbecues au Québec : "Nous étions dehors tous ensemble, par un mètre de neige. Le barbecue, c’est la convivialité."

"Des copains, du soleil, du plaisir, du partage", résume un visiteur du salon du barbecue qui s’est tenu le week-end dernier au bois de Vincennes. Sauf pour celui qui fait griller les plats. La tendance 2024 propose des barbecues à placer au centre de la table sur le modèle coréen. Le kamado japonais suscite également beaucoup d’intérêts. Dans ce barbecue en céramique en forme d'œuf, vous pouvez tout cuire.

Une cuisine d’extérieur

Le barbecue ne sert pas qu’à cuire des viandes. Vous pouvez travailler des légumes, des plats en sauce, et même des gâteaux sucrés. Les accessoires se multiplient pour vous offrir la meilleure expérience possible : des pierres pour la pâte à pizza, des plats à gratin, etc. "Nous pouvons tout cuire au barbecue. Il devient une vraie cuisine extérieure comme si nous avions une poêle et un four en même temps", se réjouit Raphael Guillot, qui est aussi le cofondateur du Salon du barbecue. Le barbecue renforce par exemple les notes d’épices du cacao avec ce côté fumée.

L’électrique prend le pas sur le charbon

Côté énergie, l’électrique renverse la table et s’impose désormais face au charbon. En France, en 2022, 44 % des barbecues vendus se chauffaient à l’électricité, contre 39 % pour le charbon et 8 % au gaz. De leur côté, les planchas représentaient 9 % des ventes. "Dans les barbecues au charbon, le gras de la saucisse tombe sur les cendres et infuse sur la viande", commente Raphael Guillot.

L’influenceur reconnaît que les barbecues électriques, davantage conçus pour les petits espaces, font des progrès. Autre avantage, ils produisent moins de fumée et d’odeurs et demeurent admis par certaines copropriétés. Moins dangereux, ils peuvent continuer à servir dans les zones forestières où les barbecues restent interdits pendant les canicules.

Le Ninja Woodfire pourrait mettre tout le monde d’accord. Il s’agit d’un petit barbecue électrique qui intègre un système de combustion de granulés de bois intégré. Objectif, garder les avantages de l’électrique en laissant les aliments prendre le goût fumé du charbon.