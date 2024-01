Bœuf bourguignon sans viande : le grand classique revisité en version vegan

À l’instar de nombreux plats en sauce, le bœuf bourguignon se cuisine avec de la viande. Même sans elle, la recette reste savoureuse. Grâce à leur texture proche de la viande, les champignons font parfaitement illusion.

Bœuf bourguignon, blanquette de veau, pot-au-feu, cassoulet… Les recettes traditionnelles utilisent souvent des produits d’origine animale. Les vegans n’ont pas à faire assiette à part. Ces plats du patrimoine culinaire français se végétalisent sans problème. Il suffit de remplacer la viande du bœuf bourguignon par des champignons. Et en prime, la saveur reste au rendez-vous !

Les champignons, idéaux pour substituer la viande

En tant qu’ingrédients, les champignons ont tout pour plaire. Ils remplacent parfaitement la viande dans ce plat du dimanche tout en ayant un goût plus léger. Cela permet de conserver le côté gourmand du bœuf bourguignon.

Les champignons offrent de nombreuses possibilités, car les variétés se différencient par leurs goûts et textures. Sains et rassasiants, ces végétaux présentent l’avantage de contenir des vitamines et des minéraux.

Quelles variétés de champignons choisir ?

Très faciles à trouver, les champignons de Paris restent une valeur sûre pour cuisiner un bœuf bourguignon vegan. Leurs textures restent assez fermes, ce qui permet d’éviter l’effet élastique.

On peut aussi jeter son dévolu sur des pleurotes à couper en lamelles ou les shiitakés. Surnommés les champignons de la longévité en Asie en raison de leurs bienfaits sur la santé, ils se révèlent intéressants en cuisine. Frais ou séchés, ils possèdent un goût assez fort et une texture proche de celle de la viande.

Les Portobellos s’imposent également comme de bons substituts. Ils absorbent sans effort les sauces, ce qui permet d’obtenir un résultat satisfaisant.

Les plus audacieux prendront le parti de mélanger différentes variétés de champignons pour jouer avec les textures. Pour limiter les risques, un mix de petits champignons de Paris blancs et bruns représente une bonne idée.

Les secrets d’une recette végétarienne réussie

Pour 6 à 8 personnes, il vaut mieux prévoir 350 grammes de champignons. Dans une grande casserole, il est conseillé de faire revenir des oignons avec de l’huile d’olive pendant cinq minutes avant d’intégrer les champignons.

Comme dans la recette traditionnelle, on associe ces végétaux à des carottes pour le côté croquant. On peut également ajouter deux poireaux et/ou un céleri. Dans la version végétarienne, le soja reste le bienvenu, que ce soit en sauce ou en protéines texturées. Le vin rouge, lui, se révèle incontournable. Évidemment, on le choisit vegan.

Côté assaisonnement, le paprika fumé, le persil et un peu de sel relèvent le plat. Le bœuf bourguignon sans viande se sert avec une purée maison, un gratin dauphinois ou plus simplement du riz blanc. Et bien sûr, le tout accompagné d’un verre de vin rouge (à consommer avec modération, bien entendu).