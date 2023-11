Bon et pas cher : deux recettes gourmandes pour cuisiner les courges

Préchauffez votre four à 200°C en convection naturelle et coupez vos courges en deux dans le sens de la longueur. Retirez les graines puis salez et poivrez l'intérieur avant d'ajouter un filet d'huile d'olive. Placez les demi-courges face chair sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et enfournez pour 40 minutes.

Pendant ce temps, faites revenir la viande hachée dans une sauteuse avec un peu d'huile d'olive et émiettez à l'aide d'une spatule. Faites cuire jusqu'à ce que la viande soit bien rissolée et réservez dans un plat. Faites revenir les champignons émincés dans la même sauteuse, ajoutez les échalotes émincées et faites suer à feu doux. Rajoutez la viande et mélangez. Déglacez ensuite en ajoutant le vin blanc et assaisonnez avec le sel, le poivre, la muscade râpée et les deux gousses d'ail préalablement pressées. Laissez cuire à feu doux pendant quelques minutes. Ajoutez un crottin de chèvre et demi coupé en dés à la farce puis les herbes aromatiques ciselées (persil, ciboulette, origan frais, thym). Laissez fondre le fromage à feu doux et arrêtez le feu.

Lorsque les 40 minutes sont écoulées pour les courges, vérifiez leur cuisson à la pointe du couteau. Elle doit rentrer dans la chair sans résistance. Si elle est encore trop dure, poursuivez la cuisson pendant une dizaine de minutes. Quand elles sont cuites, sortez vos demi-courges du four. Creusez la chair à l'aide d'une cuillère à soupe afin d'agrandir un peu la cavité pour y disposer la farce généreusement. Ajoutez quelques dés de fromage et faites gratiner au four durant une dizaine de minutes.

Servez chaud, accompagné d'une salade verte.